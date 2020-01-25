Depremde hasar gören Adıyaman cezaevi boşaltılıyor - Son Dakika

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Depremde hasar gören Adıyaman cezaevi boşaltılıyor
6 saat önce
Elazığ'ın Sivrice merkez üssü olan 6.8'lik depremde hasar gören Adıyaman cezaevinde tahliye işlemi başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:38 Kaynak: İHA
Elazığ'ın Sivrice merkez üssü olan 6.8'lik depremde hasar gören Adıyaman cezaevinde tahliye işlemi başlatıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Elazığ depreminde hasar gördüğünü açıkladığı Adıyaman cezaevinde bulunan tutuklu, mahkum ve hükümlüler başka cezaevilerine naklediliyor. Nakil işlemleri tamamlanan tutuklu, mahkum ve hükümlüler, cezaevi aracıyla belirli sayıda gruplar halinde Adıyaman cezaevinden çıkartılıyor.
Gün boyu sürmesi beklenen tahliye işlemi esnasında ise cezaevinde yakınları bulunan vatandaşlar da endişeli bir şekilde nakil işlemlerini cezaevinin önünden takip ediyor - ADIYAMAN
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