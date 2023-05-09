Depremzede ailenin kaldığı çadırda yangın çıktı, aileni bireylerinin unuttukları 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Depremzede ailenin kaldığı çadırda yangın çıktı, aileni bireylerinin unuttukları 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

09.05.2023 10:32

Malatya'da depremde evleri hasar gören yabancı uyruklu ailenin kaldığı çadırda elektrikli sobadan yangın çıktı. O sırada kaçan aile üyelerinin yanlarına almayı unuttuğu 4 yaşındaki Muhammed El Hasan Ali hayatını kaybetti.

Dün gece yarısı Hanımınçiftliği Mahallesi Bahadır Sokak'ta, Kahramanmaraş merkezli depremde evleri hasar gören Suriye uyruklu ailenin evlerinin önünde kurdukları çadırda uyudukları sırada elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı.

ÇOCUĞU ALMAYI UNUTTULAR

İddiaya göre panik ve korku içerisinde çadırdan kaçan aile çocukları Muhammed El Hasan Ali'yi yanlarına almayı unuttu. Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını kısa sürede söndüren itfaiye görevlileri, Muhammed El Hasan Ali'yi çadırın içerisinde hareketsiz şekilde buldu.

Çadırda çıkan yangında, 4 yaşındaki çocuk öldü

YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammed El Hasan Ali'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından talihsiz çocuğun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çadırda çıkan yangında, 4 yaşındaki çocuk öldü
Kaynak: DHA
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Kahramanmaraş, Suriye, Aile, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremzede ailenin kaldığı çadırda yangın çıktı, aileni bireylerinin unuttukları 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depremzede ailenin kaldığı çadırda yangın çıktı, aileni bireylerinin unuttukları 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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