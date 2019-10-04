Son Dakika Haberleri: Depremde hasar gören bakırköy'deki yenimahalle camii ibadete kapatıldı
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Depremde hasar gören bakırköy'deki yenimahalle camii ibadete kapatıldı

1 saat önce

İSTANBUL'da meydana gelen depremin ardından hasar gören Bakırköy Yenimahalle Camii geçici olarak ibadete kapatıldı.

Depremde hasar gören bakırköy'deki yenimahalle camii ibadete kapatıldı, System.String[]

İSTANBUL'da meydana gelen depremin ardından hasar gören Bakırköy Yenimahalle Camii geçici olarak ibadete kapatıldı.

İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem çok sayıda binada hasara neden oldu. Bakırköy'de bulunan Yenimahalle Camii de bu binalar arasında yer aldı. Camide yapılan incelemelerde binanın hasar aldığı tespit edildi. Bugün kılınan sabah namazının ardından cami kaymakamlık kararıyla ibadete kapatıldı.  Caminin avlu ve kapılarındaki çeşitli yerlere "Deprem sonrası hasar tespit kontrolü nedeniyle camimiz geçici olarak kapatılmıştır" yazısı asıldı. Geçici olarak kapatılan camide yapılacak olan kontroller sonrası yıkım ya da tadilata karar verilecek.

- İstanbul

Yenimahalle, İstanbul, Bakırköy, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 07:02 Kaynak: DHA
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