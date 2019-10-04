Son Dakika Haberleri: Depremde hasar gören Bakırköy Yenimahalle Camii ibadete kapatıldı
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Depremde hasar gören Bakırköy Yenimahalle Camii ibadete kapatıldı

41 dakika önce

Depremde hasar gören Bakırköy Yenimahalle Camii ibadete kapatıldı İbadete kapatılan cami drone ile havadan görüntülendiİSTANBUL - Bakırköy'de bulunan Yenimahalle Camii deprem de hasar aldığı gerekçesiyle ibadete kapatıldı.

Depremde hasar gören Bakırköy Yenimahalle Camii ibadete kapatıldı

İbadete kapatılan cami drone ile havadan görüntülendi

İSTANBUL - Bakırköy'de bulunan Yenimahalle Camii deprem de hasar aldığı gerekçesiyle ibadete kapatıldı. Kapısına uyarı yazısı asılan camide incelemeler devam ediyor.

İstanbul'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Bakırköy'de bulunan Yenimahalle Camii yapılan incelmeler de hasar aldığı tespit edildi. Bugün sabah namazının ardından kapatılan cami de yetkililer incelemelerini sürdürüyor. Caminin kapısına asılan yazılarda "Deprem sonrası hasar tespit kontrolü nedeniyle camimiz geçici olarak kapatılmıştır" denildi. Camide bulunan vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi. Adem Bilgiç isimli vatandaş " Camimiz 1999 depreminde de hasar almıştı ancak ondan sonra bir bakım yapılmadı camiye. Ama son depremden sonra birileri gelip inceleme yapmış. Hoca da bize camimize baktılar hasar tespit edildi. Geçici olarak kapatıp yapılacak olan analizden sonra yıkım mı yapılacak yoksa tadilat mı yapılacak buna karar verilecek dendi bize. Ama şuan ne olacak bir açıklama yapılmadı. Biz beş vakit camide ezan okunmasını ve cemaatin dağılmamasını istiyoruz buna bir çözüm bulunmalı" diye konuştu.

Depremde hasar gören Bakırköy Yenimahalle Camii ibadete kapatıldı

Yenimahalle, Bakırköy, Deprem, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:19 Kaynak: İHA
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