Depremde hasar gören Başkale'deki mahallelerde çalışmalar sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde hasar gören Başkale'deki mahallelerde çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Depremde hasar gören Başkale'deki mahallelerde çalışmalar sürüyor

7 saat önce

Türkiye-İran sınırındaki deprem nedeniyle çok sayıda evin yıkıldığı Van'ın Başkale ilçesine bağlı mahallelerde ekipler, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Depremde hasar gören Başkale'deki mahallelerde çalışmalar sürüyor, System.String[]

Türkiye- İran sınırındaki deprem nedeniyle çok sayıda evin yıkıldığı Van'ın Başkale ilçesine bağlı mahallelerde ekipler, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremin en çok hissedildiği İran sınırındaki mahallelerde ekipler çalışmaya başladı.

Çok sayıda ev ve ahırın yıkıldığı mahallelerde hasarlı evlere giremeyen vatandaşlar, çevrede ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Depremin ardından bölgeye gönderilen Van Büyükşehir Belediyesi mobil ekipleri, vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu. Kızılay görevlileri de depremzedelerin su ve diğer ihtiyaçlarını karşıladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlileri ise vatandaşlara psikososyal destek veriyor.

Depremi duyduktan sonra mahalleye giden çok sayıda kişi, evleri zarar gören yakınlarını kent merkezinde ağırlamak için ikna etmeye çalıştı.

İtfaiye ve UMKE ekipleri de mahallelerde hazır bekletildi.

Başkale, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CNN Türk muhabiri canlı yayında depreme yakalandı
AFAD'tan Van'daki vatandaşlara "hasarlı binalara girmeyin" uyarısı geldi İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD yaptırımları korona gibidir, korkusu gerçekliğinden fazla İçişleri Bakanı Soylu, Van'daki son durumu açıkladı: 250 konut ve 300 ahır yıkıldı

Son Dakika Haberleri
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 23:49:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremde hasar gören Başkale'deki mahallelerde çalışmalar sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]