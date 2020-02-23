Depremde hasar gören Başkale'deki mahallelerde çadırların kurulumu başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde hasar gören Başkale'deki mahallelerde çadırların kurulumu başladı - Son Dakika

Depremde hasar gören Başkale'deki mahallelerde çadırların kurulumu başladı

7 saat önce

Türkiye-İran sınırındaki deprem nedeniyle çok sayıda evin yıkıldığı Van'ın Başkale ilçesine bağlı mahallelerde ekipler, çadırların kurulumunu yapıyor.

Depremde hasar gören Başkale'deki mahallelerde çadırların kurulumu başladı, System.String[]

Türkiye- İran sınırındaki deprem nedeniyle çok sayıda evin yıkıldığı Van'ın Başkale ilçesine bağlı mahallelerde ekipler, çadırların kurulumunu yapıyor.

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremin en çok hissedildiği İran sınırındaki mahallelerde ekipler, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını sürdürüyor.

En çok yıkımın yaşandığı Özpınar Mahallesi'nde vatandaşların geceyi geçirebilecekleri çadırların kurulması için çalışmalar başlatıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve Başkale ekipleri, Özpınar Ortaokulu bahçesinde biriken karları temizleyerek alanı hazır hale getirdi.

Daha sonra AFAD ve Kızılay'a ait tırlarla mahalleye getirilen çadırlar, Jandarma ve güvenlik korucularının da yardımıyla temizlenen alana kuruldu.

Kızılay ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri çadırların kurulmasını bekleyen depremzedelere sıcak yemek dağıttı. Ekipler, battaniye ve diğer ihtiyaçların karşılanması için tespitlerini sürdürüyor.

Türkiye, Başkale, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, Van'daki son durumu açıkladı: 250 konut ve 300 ahır yıkıldı
Muhalifler, İdlib'de Esed güçlerinin mevzilerini vuruyor Van'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi Başakşehir'de AFAD'ı alarma geçiren koku! 2'si çocuk 3 kişi hastanelik oldu

Son Dakika Haberleri
00:20 Emrah'ın oğlu Tayfun zorlu geçen çocukluğunu anlattı: Herkes okuldayken ben DNA testi oluyordum
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 00:58:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremde hasar gören Başkale'deki mahallelerde çadırların kurulumu başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]