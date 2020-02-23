Depremde hasar gören Başkale'deki Özpınar mahallesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde hasar gören Başkale'deki Özpınar mahallesi - Son Dakika

Depremde hasar gören Başkale'deki Özpınar mahallesi

14 dakika önce

Başkale'de deprem Depremde yıkılan ev ve ahırlar Yaralı çocukların 112 acil sağlık ekiplerince ambulansa taşınması Vatandaşların enkaz kaldırma çalışmaları Merkez üssü İran'ın Hoy kentinde sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi.

Başkale'de deprem

Depremde yıkılan ev ve ahırlar

Yaralı çocukların 112 acil sağlık ekiplerince ambulansa taşınması

Vatandaşların enkaz kaldırma çalışmaları Merkez üssü İran'ın Hoy kentinde sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi. Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde deprem nedeniyle bazı evler yıkıldı.

Depremde hasar gören Başkale'deki Özpınar mahallesi

Başkale, Deprem, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:51 Kaynak: AA
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