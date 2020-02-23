Depremde hasar gören Başkale'deki Özpınar mahallesi - Son Dakika

Başkale'de deprem

Depremde yıkılan ev ve ahırlar

Yaralı çocukların 112 acil sağlık ekiplerince ambulansa taşınması

Vatandaşların enkaz kaldırma çalışmaları Merkez üssü İran'ın Hoy kentinde sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi. Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde deprem nedeniyle bazı evler yıkıldı.