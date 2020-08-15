Depremde hasar gören bina, yıkım sırasında çöktü - Son Dakika

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sırasında, Malatya'da hasar gören binaların yıkımı sürüyor. Bugün yapılan yıkım çalışmalarında, 6 katlı apartmanın aniden çökmesi, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

24 Ocak'ta Sivrice merkezli meydana gelen deprem sonrasında, Malatya'da tespit edilen ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Çöşnük Mahallesi Mehmet Buyruk Caddesi'nde 6 katlı apartmanın iş makineleriyle yıkımı sırasında, çökme meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, bina büyük gürültüyle çöktü. O anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.