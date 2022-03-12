Depremde hasar gören binada üzerine asansör düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Depremde hasar gören binada üzerine asansör düşen kişi hayatını kaybetti

12.03.2022 16:24
Depremde hasar gören binada üzerine asansör düşen kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde depremde hasar gören binaya giren hurdacı, üzerine asansör düşmesi sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

İzmir'in Bornova ilçesinde depremde hasar gören binaya giren hurdacı, üzerine asansör düşmesi sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye gelen hurdacının yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay saat 13.30 sıralarında Gediz Caddesi üzerinde bulunan ve depremde aldığı hasar nedeniyle boşaltılan bina içerisinde meydana geldi. İddiaya göre hurdacılık yaptığı öğrenilen Tarık Ergön (28), iki arkadaşıyla 8 katlı apartmana girdi. Zemin kattaki apartman boşluğunda demir almaya çalışan Ergön, asansörün düşmesi sonucu altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Feci şekilde hayatını kaybeden Ergön'ün cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından asansörün altından çıkartıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından genç adamın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çevik Kuvvet önlem aldı

Öte yandan olay sırasında apartman dışında olduğunu söyleyen Ergön'ün arkadaşları S.E. ile G.E, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Haberi alıp olay yerine gelen Ergön'ün yakınları sinir krizi geçirdi. Önlem amacıyla bölgeye çevik kuvvet ekipleri de sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Depremde hasar gören binada üzerine asansör düşen kişi hayatını kaybetti

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Çevik Kuvvet, İtfaiye, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Depremde hasar gören binada üzerine asansör düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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