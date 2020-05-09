Depremde hasar gören binadan hırsızlık yapmak isteyen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

ELAZIĞ'daki depremde hasar gören binadan, kalorifer peteklerini çalmak isteyen 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Ocak'ta meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı olduğu için boşaltılan binadan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Mustafapaşa Mahallesi'ndeki binaya gelen polis ekipleri, kaçmak isteyen A.C.Y. ve A.Y. adlı şüphelileri kısa süreli kovalamaca sonunda yakaladı. Binada inceleme yapan polisler, 2 şüphelinin 7 kalorifer peteğini söktüklerini tespit etti.

Şüphelilerden A.C.Y.'nin 10'u hırsızlık olmak üzere 19 ayrı suçtan, A.Y.'nin de 21'i hırsızlık olmak üzere 26 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen A.C.Y. ve A.Y., mahkemece tutuklandı.