Depremde hasar gören binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika

Elazığ'daki depremde hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince yapılan hasar tespit çalışmasının ardından Mustafa Paşa Mahallesi'nde ağır hasarlı olarak belirlenen binalar, iş makineleri ile yıkılıyor.

Yıkımı yapılan binaların çevresinde güvenlik önlemi alınırken, vatandaşlar az hasarlı binalardaki ev ve iş yerlerinden eşyalarını taşıyor.