Depremde hasar gören binaya giren hırsızlık şüphelisi, banyoda saklanırken yakalandı - Son Dakika
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Depremde hasar gören binaya giren hırsızlık şüphelisi, banyoda saklanırken yakalandı

04.06.2023 12:30

Adana'da depremde ağır hasar aldığı için boşaltılan binaya giren hırsızlık şüphelisi, çevrede nöbet tutan daire sahipleri tarafından saklandığı banyonun küvetinde yakalanıp, dövüldü. Ayaklarından sürüklenerek dışarı çıkarılan şüpheli, polis ekiplerine teslim edildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Adana'da depremde ağır hasar aldığı için boşaltılan binaya giren hırsızlık şüphelisi, çevrede nöbet tutan daire sahipleri tarafından saklandığı banyonun küvetinde yakalanıp, dövüldü. Ayaklarından sürüklenerek dışarı çıkarılan şüpheli, polis ekiplerine teslim edildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YAŞANAN HIRSIZLIK İLK DEĞİL

Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yaşanan olay, gece saatlerinde meydana geldi. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından boşaltılan ağır hasarlı binaya farklı zamanlarda giren hırsızlar, kapı kolu, pencere ve plastik doğrama gibi malzemeleri çaldı. Hırsızlık olayları üzerine binada oturanlar, nöbet tutmaya başladı.

SERBEST BIRAKILMAK İÇİN YALVARDI

Dün gece 2 şüpheli binaya girdi. Şüphelilerden biri çevrede bekleyenleri fark edip kaçtı, diğeri ise bir daireye girdi. Apartmanda oturanlar dairenin banyosundaki küvete saklanan şüpheliyi yakalayıp, dövdü. Ayağından sürüklenerek binadan çıkarılan şüpheli, serbest bırakılması için yalvardı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine adrese gelen polise teslim edilen şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Depremde hasar gören binaya giren hırsızlık şüphelisi, banyoda saklanırken yakalandı - Son Dakika
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