Depremde hasar gören cami minaresi yıkıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde hasar gören cami minaresi yıkıldı - Son Dakika

Depremde hasar gören cami minaresi yıkıldı

6 saat önce

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde depremden hasar gören caminin minaresi kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde depremden hasar gören caminin minaresi kontrollü bir şekilde yıkıldı.

22 Ocak Çarşamba günü Akhisar'ın Musalar Mahallesinde meydana gelen 5.4 şiddetindeki depremin yakından hissedildiği Kırkağaç'ın Alifakı Mahallesinde hasar gören Alifakı Camiinin 42 metre uzunluğundaki minaresi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

Depremin ardından cami minaresinde oluşan çatlaklar nedeniyle korku dolu anlar yaşayan mahalleli, minarenin yıkılmasıyla rahat bir nefes aldı.

Deprem sonrası minarede oluşan çatlaklar nedeniyle ilk önce cami civarlarındaki evler boşaltıldı. Daha sonra Büyükşehir ekipleri vinç yardımıyla minareyi halatla bağlayarak yıkılmasını sağladı. Minarenin yıkılmasıyla kalkan toz bulutu, mahalle sakinlerini korkuttu.

Alifakı Mahalle Muhtarı Burhanettin Top, "Musalar depreminin ardından camimizin minaresi büyük hasar gördü. Oluşan çatlaklar sonrası devrilme ihtimaline karşı, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkımı gerçekleşti. İnşallah cami minaremizi daha sağlam bir şekilde tekrar yapacağız." dedi.

(Hakan Demir/İHA)

Depremde hasar gören cami minaresi yıkıldı

Kırkağaç, Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:20 Kaynak: İHA
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