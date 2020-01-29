Depremde hasar gören camii kontrollü olarak yıkıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde hasar gören camii kontrollü olarak yıkıldı - Son Dakika

Depremde hasar gören camii kontrollü olarak yıkıldı

6 saat önce

Depremde hasar gören camii kontrollü olarak yıkıldı.

Depremde hasar gören camii kontrollü olarak yıkıldı

Depremde hasar gören camii kontrollü olarak yıkıldı

Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:01 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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