Depremde hasar gören camii kontrollü olarak yıkıldı - Son Dakika

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Depremde hasar gören camii kontrollü olarak yıkıldı
6 saat önce
Depremde hasar gören camii kontrollü olarak yıkıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:01 Kaynak: DHA
Depremde hasar gören camii kontrollü olarak yıkıldı
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