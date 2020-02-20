Depremde hasar gören caminin minaresi ekipler tarafından yıkıldı - Son Dakika

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Depremde hasar gören caminin minaresi ekipler tarafından yıkıldı
13 dakika önce
MANİSA'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören Bünyaniosmaniye Camii'nin minaresinin yıkımı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:12 Kaynak: DHA
MANİSA'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören Bünyaniosmaniye Camii'nin minaresinin yıkımı yapıldı.
Akhisar ilçesinde 22 Ocak gecesi meydana gelen 5.4 büyüklüğünde depremde kırsal Bünyaniosmaniye Mahallesi'ndeki 1961 yılında hizmete açılan caminin minaresi, hasar gördü. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, minare ağır hasarlı olarak belirlendi. Caminin minaresi, bu sabah saatlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yıkıldı.
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