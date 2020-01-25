Depremde hasar gören cezaevi boşaltılıyor - Son Dakika
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Depremde hasar gören cezaevi boşaltılıyor

11 dakika önce

Depremde hasar gören Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan 814 mahkum çevre illere tahliye edilmeye başlandı.

Depremde hasar gören cezaevi boşaltılıyor, System.String[]

Depremde hasar gören Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan 814 mahkum çevre illere tahliye edilmeye başlandı.

Elazığ'ın Sivrice merkez üssü olan 6.8 şiddetindeki depremde hasar gören Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tahliye işlemi başlatıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Elazığ depreminde hasar gördüğünü açıkladığı Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan tutuklu, mahkum ve hükümlüler başka cezaevilerine naklediliyor.

Adalet Bakanlığı cezaevindeki 814 tutuklu, mahkum ve hükümlünün Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta ve ilçelerinde bulunan cezaevlerine sevk edileceğini açıkladı.

Cezaevi önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayı duyan mahkum yakınları cezaevinin önüne akın etti. Gözyaşları içerisinde cezaevi önünde tedirgin bekleyişlerini sürdüren aileler yetkililerin kendilerine bilgi vermesini istiyor.

Mahkumların hayatından endişe ettiklerini dile getiren yakınları, cezaevinin önünden ayrılmıyor. Polis ekipleri cezaevinin önünde önlem aldı.

Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş'un ve yetkililerin incelemesi sonrasında alınan kararın ardından tahliyeler başladı. Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, halen E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunuyor.

(Ahmet Arslantaş/İHA)

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:50 Kaynak: İHA
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