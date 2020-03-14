Depremde hasar gören evin mahzeninde 700 yıllık küpler bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde hasar gören evin mahzeninde 700 yıllık küpler bulundu - Son Dakika

Depremde hasar gören evin mahzeninde 700 yıllık küpler bulundu

6 saat önce

ELAZIĞ'da, 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören bir evin mahzeninde 700 yıllık olduğu değerlendirilen 3 küp bulundu.

Depremde hasar gören evin mahzeninde 700 yıllık küpler bulundu, System.String[]

ELAZIĞ'da, 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören bir evin mahzeninde 700 yıllık olduğu değerlendirilen 3 küp bulundu. Sivrice ilçesine bağlı Yürekkaya köyünde Osman Çavlak'a ait 2 katlı ev, 24 Ocak'taki depremde ağır hasar gördü. Yıkım kararı verilmesinin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yıkım öncesi Çavlak'ın evinde yaptıkları kontrolde, mahzende 3 küpe rastladı. Küplerin tarihi eser olabileceği düşüncesiyle yıkımı durduran ekipler, durumu Elazığ Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Yürekkaya köyüne gelen Elazığ Müze Müdürü Ziya Kılınç'la birlikte uzman ve arkeologlar, yaptıkları incelemede küplerin yaklaşık 700 yıllık olduğunu ve o dönemde 'tahıl küpü' olarak kullanıldığını belirledi. Ev sahibi, muhtar ve jandarma ekipleri ile uzmanların nezaretinde mahzenden çıkarılan küpler, koruma altına almak üzere Elazığ Müze Müdürlüğü'ne götürüldü. Evde, başka tarihi eserler olabileceği ihtimaline karşı ekiplerin araması devam ediyor.


Jandarma, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:17 Kaynak: DHA
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Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
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