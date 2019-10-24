Son Dakika Haberleri: Depremde hasar gören evine yıkım kararı verilince intihara kalkıştı
Son Dakika Güncel Depremde hasar gören evine yıkım kararı verilince intihara kalkıştı

Depremde hasar gören evine yıkım kararı verilince intihara kalkıştı

1 saat önce

Şişli'de depremde hasar gören evine yıkım kararı verilince mağdur olduğunu iddia eden kadın intihara kalkıştı.

Depremde hasar gören evine yıkım kararı verilince intihara kalkıştı, System.String[]

Şişli'de depremde hasar gören evine yıkım kararı verilince mağdur olduğunu iddia eden kadın intihara kalkıştı. Evinin penceresine çıkan kadın, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ikna edilerek indirildi.

İddiaya göre, İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan ve depremde hasar gören bir bina yetkililer tarafından mühürlenerek tahliye edildi. Depremin ardından geçen bir aylık sürede apartman için yıkım kararı alınarak vatandaşlara tebliğ edildi. Ancak apartman sakinleri bu karara tepki gösterdi. Kalacak yerleri olmayan vatandaşların yardım talepleri sonuçsuz kaldı. Bunun üzerine apartman sakini olduğu öğrenilen bir kadın 8. katta bulunan dairesinin penceresine çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Bir kadının camdan sarktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak ikna çalışmalarına başladı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından kadın ikna edilerek camdan indirildi. İkna çalışmaları sırasında kameralara yansıyan görüntüler ise pes dedirtti. Okuldan çıktıkları görülen öğrencilerin koşarak olay yerine gelip yaşananları film gibi izlemeleri görenleri hayrete düşürdü.

(İHA)

Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:55 Kaynak: İHA
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