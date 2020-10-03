Depremde hasar gören evleri 9 yıl sonra yıkıldı - Son Dakika

Depremde hasar gören evleri 9 yıl sonra yıkıldı

Depremde hasar gören evleri 9 yıl sonra yıkıldı Van'da 9 nüfuslu aile yardım bekliyor Van'ın merkez Edremit ilçesinde ikamet eden Haktanır ailesinin yaşadığı evin bir bölümü 2011 yılında meydana gelen depremde ağır hasar alıp yıkılınca, aile çareyi yine evin ağır hasarlı diğer bölümünde...

Depremde hasar gören evleri 9 yıl sonra yıkıldı

Van'da 9 nüfuslu aile yardım bekliyor

VAN - Van'ın merkez Edremit ilçesinde ikamet eden Haktanır ailesinin yaşadığı evin bir bölümü 2011 yılında meydana gelen depremde ağır hasar alıp yıkılınca, aile çareyi yine evin ağır hasarlı diğer bölümünde yerleşmekte buldu.

Edremit ilçesine bağlı Süphan Mahallesinde yaşayan Haktanır ailesinin yaşadığı ev 2011 yılında meydana gelen depremlerde ağır hasar almıştı. Oturma izni olmamasına rağmen geçim sıkıntısı nedeniyle aynı evde yaşamını sürdüren aile, yeni ev de inşa edemedi. Geçtiğimiz günlerde ağır hasarlı evin bazı bölümleri çökünce evi tamamen yıkmak zorunda kalan aile, yine çareyi yan tarafta bulunan ağır hasarlı döşemeli eve yerleşmekte buldu.

Baba Haci Haktanır, 2018 yılında geçirdiği beyin ameliyatı nedeniyle işini kaybederken, yeni bir iş de bulamadı. İŞ-KUR'da kısa süreli bir iş bulan baba Haktanır, bu işini de kaybedince ailesiyle geçim sıkıntısı yaşamaya başladı. 7 çocuğun eğitim masraflarını karşılayamayan ve ağır hasarlı evde yaşamak zorunda kalan aile, yetkililerden bir an önce yardım talep etti.

"Bu ev de ağır hasarlı ve yıkılma ihtimali var"

Konuya ilişkin konulan anne Hacer Haktanır, eşinin geçirdiği beyin ameliyatından dolayı işsiz kaldığını belirtti. Maddi durumlarının yetersiz olduğunu ifade eden anne Haktanır, "Eşim ismini İŞ-KUR'a yazdırdı ancak kurada ismi çıkmadı. 7 çocuğumuz var ve eşimin çalışmamasından dolayı maddi durumumuz çok kötü. Aşevinden bize yemek geliyor ancak yeterli olmuyor. Çocuklarımızın ihtiyacını ve temizlik malzemelerimizi karşılayamıyoruz. Evimiz yıkıldı ve geçici olarak buraya taşındık. Bu ev de ağır hasarlı ve yıkılma ihtimali var" dedi.

"Çocuklarımızla ortada kaldık"

Çok zor durumda olduklarını dile getiren Haktanır, "5 öğrencimiz var ve derslerden geri kalıyorlar. Tabletleri yok, sadece bir telefon var. Hepsi tek telefonda canlı derslerini çalışıyor. Eşim çok hasta olduğu için, hafif bir işte çalışabilir. Bunun için yetkililerden ve hayırseverlerden bir yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Depremde hasar gören evleri 9 yıl sonra yıkıldı
Depremde hasar gören evleri 9 yıl sonra yıkıldı
Depremde hasar gören evleri 9 yıl sonra yıkıldı
Depremde hasar gören evleri 9 yıl sonra yıkıldı
Depremde hasar gören evleri 9 yıl sonra yıkıldı

Edremit, Anne, Baba, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 14:43 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Depremde hasar gören evleri 9 yıl sonra yıkıldı - Son Dakika

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