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Depremde hasar gören İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yıkım çalışmaları...
6 saat önce
Depremde hasar gören İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yıkım çalışmaları başladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:48 Kaynak: İHA
Depremde hasar gören İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yıkım çalışmaları başladı. Fakülte binalarında iş makinelerin yaptığı çalışmalar havadan drone ile görüntülendi. - İSTANBUL
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