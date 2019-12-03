Son Dakika Haberleri: Depremde hasar gören İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yıkım çalışmaları...
Son Dakika Güncel Depremde hasar gören İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yıkım çalışmaları... - Son Dakika

Depremde hasar gören İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yıkım çalışmaları...

6 saat önce

Depremde hasar gören İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yıkım çalışmaları başladı.

Depremde hasar gören İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yıkım çalışmaları..., System.String[]

Depremde hasar gören İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yıkım çalışmaları başladı. Fakülte binalarında iş makinelerin yaptığı çalışmalar havadan drone ile görüntülendi. - İSTANBUL

İstanbul Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:48 Kaynak: İHA
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Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yıkım çalışmaları başladı
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