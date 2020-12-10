Depremde hasar alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası boşaltılıyor - Son Dakika

Depremde hasar alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası boşaltılıyor

10.12.2020 12:55

Depremde hasar alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası boşaltılıyor 30 Ekim'deki depremin ardından güvenlik amacıyla tahliye kararı alınan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasında taşınma işlemleri başladı.

Depremde hasar alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası boşaltılıyor

İZMİR - 30 Ekim'deki depremin ardından güvenlik amacıyla tahliye kararı alınan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasında taşınma işlemleri başladı. Binada bulunan eşyalar, başta Kültürkpark'taki fuar holleri olmak üzere birimlerin hizmet vereceği yeni alanlara naklediliyor.

30 Ekim'de Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasının da güvenlik nedeniyle tahliyesine karar verildi. Binada hizmet veren birimlere ait mobilya, ofis malzemeleri, elektronik eşya ile arşiv ve evrakın yeni çalışma alanlarına taşınma işlemi başladı. Taşınma işlemi öncesinde binadaki tüm eşyalar tek tek paketlenerek kodlandı ve birimlerin bundan sonra faaliyet göstereceği Kültürpark holleri, Egemenlik Evi, Oğuzlar Ek Hizmet Binası, itfaiye ve zabıta dairelerinin hizmet alanlarına taşınması sağlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, taşınma sürecinin ay sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.

Başkan Soyer, binanın yıkılacağını açıklamıştı

İzmir Büyükşehir Ana Hizmet Binasının projeleri 1966 yılında açılan "Mimari Proje Yarışması" sonucu elde edildi. Binanın inşaatı 1968 yılında başladı; ancak 1982 yılında açılışı yapıldı. 30 Ekim'de meydana gelen depremin ardından kullanılmayan 38 yıllık binada yapılan teknik incelemeler sonucu, az-orta hasarlı olduğu yönünde rapor çıktı ve binanın güçlendirilerek kullanılması önerildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 27 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise güçlendirmeyi tercih etmediklerini belirterek, "Belediye Ana Hizmet Binası'nı yıkıp yerine Hükümet Konağı ile bütünleşen sembolik bir başkanlık ve meclis binası yaparak kalan alanı Atatürk Meydanı'na katacağız. İzmir'e ve İzmirlilere hayırlı olsun. Umarım Konak'taki diğer kamu kurumlarına da örnek olur" demişti.

Depremde hasar alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası boşaltılıyor
Depremde hasar alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası boşaltılıyor
Depremde hasar alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası boşaltılıyor
Depremde hasar alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası boşaltılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Depremde hasar alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası boşaltılıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Afgan gazeteci Malala Maiwand arabasında öldürüldü Erdoğan ve Aliyev, vasiyetini yerine getirdikleri Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Pfizer ve BioNTech aşı deneylerine katılan 38 bin kişiden 6'sı hayatını kaybetti Kürt Demokrat Partisi kuruldu iddiası gündem yaratmıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi Emekçi esnaf, yüz binlerce liralık emanet saatlere 44 yıldır sahip çıkıyor
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi         
12:46
Son Dakika! Bahçeli, korona aşısını ilk yaptıracaklar arasında yer alacak Son Dakika! Bahçeli, korona aşısını ilk yaptıracaklar arasında yer alacak         
12:16
Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden geldi: En az 3 bin 500 lira olmalı Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden geldi: En az 3 bin 500 lira olmalı         
11:49
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
İtalyanların efsane futbolcusu Paolo Rossi hayatını kaybetti İtalyanların efsane futbolcusu Paolo Rossi hayatını kaybetti         
11:01
Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek         
10:51
Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı         
10:20
Ünlü anketçi Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar         
10:07
Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti         
09:46
Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti         
09:21
Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar         
08:41
Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok         
07:36
Serdar Ortaç'ın sevgilisinin Serdar Ortaç'ın sevgilisinin "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı         
02:20
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir         
23:13
Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü         
16:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 14:00:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremde hasar alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası boşaltılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei