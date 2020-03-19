Depremde hasar gören katlı ev boşaltılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde hasar gören katlı ev boşaltılacak - Son Dakika

Depremde hasar gören katlı ev boşaltılacak

25 dakika önce

Elazığ'da meydana gelen depremde duvarları çatlayan 2 katlı kerpiç evin boşaltılmasına karar verildi.

Elazığ'da meydana gelen depremde duvarları çatlayan 2 katlı kerpiç evin boşaltılmasına karar verildi.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 5 büyüklüğünde depremde Yenimahalle Hafız Hasan Gül Sokak'ta bulunan iki katlı kerpiç evin duvarlarında çatlama meydana geldi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan kontrolün ardından hasar gören evin boşaltılmasına karar verildi.

Necla Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde eşi ve çocuklarıyla birlikte oturdukları esnada sarsıntı meydana geldiğini belirtti.

Korkmaz, "Büyük bir korku yaşadık, çocuklar çok korktu. Dışarı kaçalım dedik. Kaçamadık, yere düştüm ayağımı burktum." diye konuştu.

Deprem nedeniyle evlerinin duvarlarında çatlamalar meydana geldiğini, yetkililerin evin boşaltılmasına karar verdiğini aktaran Korkmaz, mağdur olduklarını söyledi.

Muhtar Aytaç Özcan ise deprem sonrasında mahallelerinde bulunan bir evin yıkıldığı ihbarı aldıklarını belirterek, "Allah muhafaza acaba ev yıkılmış mı diye korktuk. Çok şükür buraya geldiğimizde gördük ki evin içinde çatlamalar olmuş." ifadesini kullandı.

Ekipler, duvarların çatlayan evin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Depremde hasar gören katlı ev boşaltılacak

Yenimahalle, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:12 Kaynak: AA

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