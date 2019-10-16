Depremde hasar gören kaymakamlık binası taşınıyor

İSTANBUL Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve daha önce 'çürük' raporu verilen, Tekirdağ 'ın Marmara Ereğlisi Kaymakamlığı'nın Gençlik Merkezi'ne taşınmasına başlandı.

Silivri açıklarında 26 Eylül Perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde, İstanbul'dan sonra en yakın bölge olan Marmara Ereğlisi'nde, daha önce 'çürük' raporu verilen kaymakamlık binasının giriş katında çatlaklar meydana geldi. Marmara Ereğlisi Kaymakamı Sıdkı Zehin, deprem sonrası kurum müdürleri ile yaptığı toplantıda binanın taşınacağını belirtip, taşınma işlemlerine başlanması talimatını verdi. Kaymakamlığın nereye taşınacağı konusunda araştırmalar yapıldı ve belediyeye ait Gençlik Merkezi uygun bulundu. Bunun üzerine kaymakamlıkça belediyeden merkezin kendilerine tahsis edilmesi istendi. Marmara Ereğlisi Belediye Meclisi kararıyla Gençlik Merkezi, 3 yıllığına kaymakamlığa tahsis edildi.

Marmara Ereğlisi Kaymakamlığı'nda bulunan bazı birimlerin, yapılan hazırlığın ardından bugün Gençlik Merkezi'ne taşınmasına başlandı. Binada bulunan diğer birimlerin de hazırlıkların ardından merkeze taşınacağı belirtildi. Kaymakamlığın belediye merkezini teslim almasının ardından binada birimler için odalar yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan kaymakamlık binasının yanındaki adliye binasının da taşıyıcı kolanlarında ağır hasar olduğu ve bunun için de Marmara Ereğlisi Cumhuriyet Savcılığı'nca ilçede başka bir yere taşınması için çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

- Tekirdağ