Son Dakika Haberleri: Depremde hasar gören minarenin külah kısmı söküldü
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Depremde hasar gören minarenin külah kısmı söküldü

1 saat önce

İstanbul Arnavutköy'de, 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında hasarlı yapı olarak tespit edilen İsmail Kocatürk Camisi'nin minaresinin külah kısmı söküldü.

Depremde hasar gören minarenin külah kısmı söküldü, System.String[]

İstanbul Arnavutköy'de, 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında hasarlı yapı olarak tespit edilen İsmail Kocatürk Camisi'nin minaresinin külah kısmı söküldü. 6 saate yakın süren çalışmalar havadan görüntülendi.


İstanbul Arnavutköy'de, 5.8 şiddetindeki deprem sonrasında hasarlı yapı olarak tespit edilen İsmail Kocatürk Camisi'nin minare kısmında çatlaklar meydana gelmiş ve minarenin sökülmesi için belediye ekipleri çalışma başlatmıştı. Belediye ekipleri sabah erken saatlerde cami bahçesine gelerek çalışmalarına başladı. Ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışması sonucunda minarenin külah kısmı sökülerek cami avlusuna indirildi. Çalışmalarda ikinci aşamaya geçilerek, işlemlerin 2 gün içerisinde tamamlanacağı öğrenildi. Öte yandan yapılan çalışmalar havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Arnavutköy, İstanbul, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:47 Kaynak: İHA
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