Son Dakika Haberleri: Depremde hasar gören minarenin sökümü devam ediyor (3)
Son Dakika Güncel Depremde hasar gören minarenin sökümü devam ediyor (3)

Depremde hasar gören minarenin sökümü devam ediyor (3)

1 saat önce

İstanbul'daki depremin ardından hasar gören caminin minaresinin söküm çalışmaları başladı.

İstanbul'daki depremin ardından hasar gören caminin minaresinin söküm çalışmaları başladı.

Marmara Denizi Silivri açıklarında, 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde, Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin minaresinin bir bölümü yıkıldı.

Risk oluşturduğu gerekçesiyle ibadete kapanan caminin minaresinin söküm işlemlerine de sabah saatlerinde başlandı.

Belediye ekipleri caminin çevresini bariyerlerle kapatırken vinç yardımıyla halatların bağlandığı minare, kontrollü şekilde parçalar halinde sökülecek.

Depremde hasar gören minarenin sökümü devam ediyor (3)

Marmara Denizi, İstanbul, Silivri, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:50 Kaynak: AA
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