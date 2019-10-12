Depremde hasar gören minarenin sökümüne başlandı

Risk oluşturduğu gerekçesiyle ibadete kapanan caminin minaresinin söküm işlemlerine de sabah saatlerinde başlandı.

Marmara Denizi Silivri açıklarında, 26 Eylül 'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde, Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin minaresinin bir bölümü yıkıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Mesut Barzani de sivilleri bahane ederek "Operasyonları durdurun" çağrısı yaptı