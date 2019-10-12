Son Dakika Haberleri: Depremde hasar gören minarenin sökümüne başlandı
Son Dakika Güncel Depremde hasar gören minarenin sökümüne başlandı

Depremde hasar gören minarenin sökümüne başlandı

43 dakika önce

İstanbul'daki depremin ardından hasar gören caminin minaresinin söküm çalışmaları başladı.

Depremde hasar gören minarenin sökümüne başlandı, System.String[]

İstanbul'daki depremin ardından hasar gören caminin minaresinin söküm çalışmaları başladı.

Marmara Denizi Silivri açıklarında, 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde, Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin minaresinin bir bölümü yıkıldı.

Risk oluşturduğu gerekçesiyle ibadete kapanan caminin minaresinin söküm işlemlerine de sabah saatlerinde başlandı.


Belediye ekipleri caminin çevresini bariyerlerle kapatırken vinç yardımıyla halatların bağlandığı minare, kontrollü şekilde parçalar halinde sökülecek.

Marmara Denizi, İstanbul, Silivri, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:28 Kaynak: AA
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