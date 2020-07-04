Depremde hasar gören okulların yerine yenisi yapılıyor - Son Dakika

Depremde hasar gören okulların yerine yenisi yapılıyor

Malatya'da depremde zarar görüp yıkılmasına karar verilen 29 okulun yerine yapılmaya başlanan okulların bazılarının yeni eğitim yılına yetiştirileceği bildirildi.

Malatya'da depremde zarar görüp yıkılmasına karar verilen 29 okulun yerine yapılmaya başlanan okulların bazılarının yeni eğitim yılına yetiştirileceği bildirildi.

Barcelona, Griezmann'a karşılık Juventus'tan Douglas Costa ve Adrien Rabiot'yu talep etti
Fatih Terim, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan İrfan Can'ı transfer etmek istiyor
İstanbul'un tsunami raporunda yer alan dehşet verici detaylar! 17 ilçe sular altında kalacak


Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremden büyük oranda etkilenen komşu şehir Malatya'daki 29 okulun yıkılmasına karar verilmişti.


Yıkılan okulların yerine ise yenileri yapılıyor.


Vali Aydın Baruş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, inşaatları devam eden Erman Ilıcak Eğitim Kampüsü, Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, güçlendirme çalışmaları yapılan Malatya Lisesi, 24 Derslikli Fırat İlkokulu, Kazım Karabekir İlkokulu ve son olarak Hanımınçiftliği 15 Derslikli Okulu ziyaret ederek yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


24 Ocak'ta yaşanan depremin ardından 29 okulun zarar görerek yenilenmesi kararı aldıklarını belirten Vali Baruş, "Yeni yapılan bu okullar ile çocuklarımız daha sağlam yapılarda daha iyi koşullarda eğitimlerine devam edecekler. Böylece eğitim kalitemizi daha da yükseltme gayretindeyiz" dedi.


Vali Baruş, inşaatların mümkün olduğunca sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde bitirilip yeni eğitim öğretim yılına hazır hale gelmesi konusunda talimat verdi.


Çarmuzu'ya Sağlık Hizmetleri Merkezi


Diğer yandan, Vali Baruş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan ile İl Sağlık Müdürü Prof. Dr Recep Bentli, Çarmuzu Mahallesi'nde inşaatı devam eden Sağlık Hizmetleri Merkezi inşaat alanında inceleme yaptı. Vali Baruş, burada İl Sağlık Müdürü Prof. Dr Recep Bentli ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan'dan bilgiler aldı.


İl Sağlık Müdürü Prof. Dr Recep Bentli, burada yaptığı açıklamada, bölgenin nüfus oranının yüksek olması sebebiyle Sağlık Hizmetleri Merkezinin 9 hekimli olacağını belirterek, "Merkezin faaliyete geçmesi durumunda bulunduğu bölgenin sağlık ihtiyaçlarına büyük oranda katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 11:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Depremde hasar gören okulların yerine yenisi yapılıyor - Son Dakika

Son Dakika

14:18 Coşkun Sabah acı haberi verdi: 3 arkadaşım koronavirüsten öldü 13:41 "Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 12:43 Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı 12:37 Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor 11:37 Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 09:50 Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor 09:47 Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi 09:19 30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı 07:47 Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor 04:18 Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı 22:19 Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi 20:58 250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
17:30
Barcelona, Griezmann'a karşılık Juventus'tan Douglas Costa ve Adrien Rabiot'yu talep etti
17:30
İstanbul'un tsunami raporunda yer alan dehşet verici detaylar! 17 ilçe sular altında kalacak
16:46
İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor
16:13
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
15:53
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
15:29
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
15:28
Hababam Sınıfı filmi gerçek oldu: Kimya laboratuvarındaki patlamada 2 öğretmen yaralandı
15:24
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
15:07
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
14:28
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 17:41:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremde hasar gören okulların yerine yenisi yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]