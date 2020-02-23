Depremde hasar gören Özpınar Mahallesi'nde çadırlar kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde hasar gören Özpınar Mahallesi'nde çadırlar kuruldu - Son Dakika

Depremde hasar gören Özpınar Mahallesi'nde çadırlar kuruldu

7 saat önce

-Çadırların AFAD görevlileri ve Jandarma tarafından kurulması VAN - Türkiye-İran sınırında meydana gelen depremde zarar gören köye sevk edilen çadırlar AFAD görevlileri ve Jandarma tarafından kuruldu.

-Çadırların AFAD görevlileri ve Jandarma tarafından kurulması VAN - Türkiye- İran sınırında meydana gelen depremde zarar gören köye sevk edilen çadırlar AFAD görevlileri ve Jandarma tarafından kuruldu.

Depremde hasar gören Özpınar Mahallesi'nde çadırlar kuruldu

Jandarma, Türkiye, İran, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:44 Kaynak: AA
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