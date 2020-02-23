Depremde hasar gören Özpınar Mahallesi'nde çadırlar kuruldu - Son Dakika

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Depremde hasar gören Özpınar Mahallesi'nde çadırlar kuruldu
7 saat önce
-Çadırların AFAD görevlileri ve Jandarma tarafından kurulması VAN - Türkiye-İran sınırında meydana gelen depremde zarar gören köye sevk edilen çadırlar AFAD görevlileri ve Jandarma tarafından kuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:44 Kaynak: AA
-Çadırların AFAD görevlileri ve Jandarma tarafından kurulması VAN - Türkiye- İran sınırında meydana gelen depremde zarar gören köye sevk edilen çadırlar AFAD görevlileri ve Jandarma tarafından kuruldu.
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