Depremde hasar gören Silivri'deki Çeltik İlkokulu kontrollü olarak yıkıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde hasar gören Silivri'deki Çeltik İlkokulu kontrollü olarak yıkıldı - Son Dakika

Depremde hasar gören Silivri'deki Çeltik İlkokulu kontrollü olarak yıkıldı

6 saat önce

İstanbul'da 26 Eylül 2019'da Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından ileri tetkik çalışmaları tamamlanan Çeltik İlkokulu kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Depremde hasar gören Silivri'deki Çeltik İlkokulu kontrollü olarak yıkıldı, System.String[]

İstanbul'da 26 Eylül 2019'da Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından ileri tetkik çalışmaları tamamlanan Çeltik İlkokulu kontrollü bir şekilde yıkıldı.

İstanbul Valiliğince depremin ardından "Go¨zleme Dayalı O¨n Tespit C¸alıs¸maları"na go¨re egˆitim o¨gˆretime ara verilen okullarla ilgili tamamlanan ileri tetkik çalıs¸maları sonucu Silivri'deki okulun yıkımına başlandı.

Depremde büyük hasar gören Silivri Çeltik Mahallesi'ndeki Çeltik İlkokulu ve Anasınıfı, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.

İstanbul, Silivri, Çeltik, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

5 ilin çıkaracağı milletvekili sayısı değişti
Gönül ilişkisi olan adamla birlikte kocasını öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet cezası Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da koronavirüs vakası var mı?" sorusuna yanıt verdi Türkiye ve İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri
16:58 Rahmetli Barış Akarsu'nun kız kardeşi zatürreden yoğun bakıma kaldırıldı
16:30 Turgay Tanülkü'nün gözyaşları
16:05 Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor
16:04 3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi
15:43 Cüneyt Arkın: Betül'den evvel ölmek isterim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 18:03:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremde hasar gören Silivri'deki Çeltik İlkokulu kontrollü olarak yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]