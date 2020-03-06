Depremde hasar gören Silivri'deki Çeltik İlkokulu kontrollü olarak yıkıldı - Son Dakika

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Depremde hasar gören Silivri'deki Çeltik İlkokulu kontrollü olarak yıkıldı
6 saat önce
İstanbul'da 26 Eylül 2019'da Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından ileri tetkik çalışmaları tamamlanan Çeltik İlkokulu kontrollü bir şekilde yıkıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:50 Kaynak: AA
İstanbul'da 26 Eylül 2019'da Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından ileri tetkik çalışmaları tamamlanan Çeltik İlkokulu kontrollü bir şekilde yıkıldı.
İstanbul Valiliğince depremin ardından "Go¨zleme Dayalı O¨n Tespit C¸alıs¸maları"na go¨re egˆitim o¨gˆretime ara verilen okullarla ilgili tamamlanan ileri tetkik çalıs¸maları sonucu Silivri'deki okulun yıkımına başlandı.
Depremde büyük hasar gören Silivri Çeltik Mahallesi'ndeki Çeltik İlkokulu ve Anasınıfı, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.
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