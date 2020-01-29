Depremde hasar gören Sivrice İlçe Emniyet Müdürlüğü binası yıkılıyor - Son Dakika

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Depremde hasar gören Sivrice İlçe Emniyet Müdürlüğü binası yıkılıyor
6 saat önce
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde hasar gören İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yıkımına başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:32 Kaynak: AA
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde hasar gören İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yıkımına başlandı.
Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde 4 katlı İlçe Emniyet Müdürlüğü binası hasar gördü.
Çökme tehlikesi nedeniyle iş makineleri tarafından binanın yıkımına başlandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü, geçici olarak kurulan konteynerde hizmet veriyor.
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