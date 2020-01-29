Depremde hasar gören Sivrice İlçe Emniyet Müdürlüğü binası yıkılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde hasar gören Sivrice İlçe Emniyet Müdürlüğü binası yıkılıyor - Son Dakika

Depremde hasar gören Sivrice İlçe Emniyet Müdürlüğü binası yıkılıyor

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde hasar gören İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yıkımına başlandı.

Depremde hasar gören Sivrice İlçe Emniyet Müdürlüğü binası yıkılıyor, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde hasar gören İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yıkımına başlandı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde 4 katlı İlçe Emniyet Müdürlüğü binası hasar gördü.

Çökme tehlikesi nedeniyle iş makineleri tarafından binanın yıkımına başlandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, geçici olarak kurulan konteynerde hizmet veriyor.

Emniyet Müdürlüğü, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:32 Kaynak: AA
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