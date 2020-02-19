Depremde hasar gören yapılarla ilgili iki günde 4 bin 759 itiraz başvurusu yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde hasar gören yapılarla ilgili iki günde 4 bin 759 itiraz başvurusu yapıldı - Son Dakika

Depremde hasar gören yapılarla ilgili iki günde 4 bin 759 itiraz başvurusu yapıldı

7 saat önce

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından yapılan hasar tespitine ilişkin, vatandaşların itiraz süreci devam ediyor.

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından yapılan hasar tespitine ilişkin, vatandaşların itiraz süreci devam ediyor.

Merkezi Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bin kişilik ekiple sahada yürütülen hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Elazığ Valiliği öncülüğünde kentin farklı mahallelerinde bulunan 15 okulda, 30 günlük itiraz süreci kapsamında vatandaşların başvuruları alınmaya başlandı.

İki günde 4 bin 759 depremzede itiraz başvurusunda bulundu.

Abdullah Paşa Mahallesi'ndeki Türkiye Odalar Borsalar Birliği İlkokulu'na itiraz için gelen Mehmet Karakoç, orta hasarlı evinin, artçı depremlerden sonra daha çok hasar gördüğünü düşündüğünü belirtti.

Bu nedenle komşularıyla başvuru yapmak için geldiklerini anlatan Karakoç, "Evim oturulacak durumda değil. Kolonlarda hasar var. Girilmez, tehlikeli bir durum. Yetkililerden yıkıp yeniden yapmalarını istiyoruz. Gelip bakacaklar. Bu konulara daha da önem verilmesini temenni ediyoruz. Çünkü sarsıntılardan daha fazla etkileniyor. Yıkılır, insanlar altında kalır. Buna yetkililerin bir çözüm bulmasını istiyoruz." diye konuştu.

Orhan Öcal ise depremden sonra evleri için "hafif hasarlı" tespiti yapıldığını söyledi.

"Artçı depremlerden sonra evlerimiz daha kötü oldu. Şimdi orta hasarın da üzerine çıktığını düşünüyoruz." diyen Öcal, şunları kaydetti:

"Bize dediler ki 'Yükleyici kolonlarda çatlak olursa orta hasara girer.' Kolonlarımızda, perde duvarlarda çatlak var. Onun için korkumuzdan evde oturamıyoruz. Bugün de burada itiraz dilekçemizi verdik. Gerekirse gelip baksınlar. Çünkü bizimki orta hasarın çok üzerinde. Bu sadece bizde değil bu çevrede tüm konutlarda var. Eksiklerimizi devletimize bildiriyoruz. Allah razı olsun, devlet milletin yanında."

Halil İbrahim Kucum da "Devletin gücü her zaman yüksek. Bize ne kadar yardımcı olursa biz o kadar memnun oluruz. Evimin duvarları iç dışta hep çatlamış. Bize yardımcı olsunlar. Bizim yapacak bir şeyimiz yok." ifadelerini kullandı.

Depremde hasar gören yapılarla ilgili iki günde 4 bin 759 itiraz başvurusu yapıldı

Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:33 Kaynak: AA
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