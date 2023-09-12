Hatay'da ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine yıkıldı

Hatay'da deprem nedeniyle ağır hasar alan 6 katlı bina, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü, operatör hafif şekilde yaralandı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BİNA, İŞ MAKİNESİNİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Olay, akşam saatlerinde merkez Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 6 katlı binanın yıkımı için bir süre önce çalışma başlatıldı. Yıkım çalışması sırasında bina, bir anda kırım yapan iş makinesinin üzerine çöktü.

İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ YARALANDI

Ağır hasarlı binanın çökme anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İş makinesi operatörünün olayda hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.