Depremde hayat kurtaracak köpekler burada yetişecek - Son Dakika
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Depremde hayat kurtaracak köpekler burada yetişecek

10.05.2022 11:42

Depremde hayat kurtaracak köpekler burada yetişecek Arama Kurtarma ve K9 Eğitim Merkezi'nde sona doğruTEKİRDAĞ Tekirdağ'da Süleymanpaşa Arama Kurtarma ve K9 Eğitim Merkezi'nin inşasında hızla sona doğru yaklaşılıyor.

Depremde hayat kurtaracak köpekler burada yetişecek

Arama Kurtarma ve K9 Eğitim Merkezi'nde sona doğru

TEKİRDAĞ Tekirdağ'da Süleymanpaşa Arama Kurtarma ve K9 Eğitim Merkezi'nin inşasında hızla sona doğru yaklaşılıyor. Birkaç ay içerisinde hizmete girmesi planlanan merkezde eğitimden geçen köpekler ülkede herhangi bir olumsuz durumda hayat kurtarmak için arama yapacak.

Deprem kuşağı bölgesinde bulunan Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşanacak herhangi bir afette, görev yapacak arama kurtarma köpeklerinin yetiştirileceği, 7'den 70'e deprem ve afet eğitimlerinin verileceği merkezin inşasında sona doğru yaklaşılıyor. Birkaç ay içerisinde hizmete girmesi planlanan Arama Kurtarma ve K9 Eğitim Merkezi'ndeki eğitimlerden geçecek olan köpekler, herhangi olumsuz bir durumda sadece Tekirdağ değil, başta İstanbul, Kırklareli, Edirne olmak üzere birçok ile hizmet verecek.

Bölgede incelemede bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Tekirdağ için şuan çok önemli bir projedeyiz. Bu bölgede arama kurtarma köpeklerinin eğitimini gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz Tekirdağ'ımız birinci derecede deprem bölgesi. Allah korsun, Allah muhafaza eylesin deprem olduktan sonra insanların kurtarılmasında başlıca faktör köpeklerdir. O yüzden burada çok güzel bir köpek eğitim merkezi kurduk. Aynı zamanda bir deprem olduğunda, ne şekil, nasıl müdahale etmek gerektiği, yaralıların nasıl kurtarılması gerektiğiyle ilgili hem gençlerimize, hem çocuklarımıza hem de personelimize eğitim vereceğimiz güzel bir deprem parkı oldu. Süleymanpaşa Arama Kurtarma ve K9 Eğitim Merkezi'mizin inşasında hızla sona yaklaşıyoruz. Birinci derece deprem kuşağı üzerinde yer alan şehrimizde kentsel dönüşüm projelerimize çok yakında başlıyoruz. Bunu yanı sıra da yaşanacak bir afette, görev yapacak arama kurtarma köpeklerinin yetiştirileceği, 7'den 70'e deprem ve afet eğitimlerinin verileceği merkezde incelemelerde bulunarak, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldık. Kısa sürede yapımını tamamlayarak hizmete açacağımız merkezimiz, şimdiden şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Depremde hayat kurtaracak köpekler burada yetişecek
Depremde hayat kurtaracak köpekler burada yetişecek
Depremde hayat kurtaracak köpekler burada yetişecek
Depremde hayat kurtaracak köpekler burada yetişecek

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Arama Kurtarma, Tekirdağ, Deprem, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Depremde hayat kurtaracak köpekler burada yetişecek - Son Dakika


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