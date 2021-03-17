Depremde hayat kurtaran kahraman bir canı daha kurtardı - Son Dakika

İzmir depreminin sembol isimlerinden biri olan ve geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren Buse Hasyılmaz'ın Rızabey Apartmanı enkazından 9 buçuk saat sonra kurtarılmasına vesile olan Türk Kızılayı Manisa Şubesi İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Özlem Baran Tezel'in dikkati, bu sefer ayaklarından ipe bağlanarak işkence edilen gebe bir yılkı atının kurtulmasını sağladı.

İzmir depreminde enkaz üzerinde yıkılan Rızabey Apartmanının enkazında kalan Buse Hasyılmaz'la yaptığı telefon konuşması ile 9 buçuk saat sonra kurtarılmasını sağlayan Türk Kızılayı Manisa Şubesi İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Özlem Baran Tezel'in dikkati bu sefer gebe bir yılkı atının hayatını kurtardı. Sabah saatlerinde Manisa'nın Yunusemre ilçesi 75. Yıl Mahallesinde bulunan Kızılay Manisa Şubesindeki işinin başına geçen Türk Kızılayı Manisa Şubesi İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Özlem Baran Tezel, dışarıda ağaçlık alandaki yılkı atlarını seyrederken atlardan birinin farklı bir noktada ve hareketsiz bir şekilde durduğunu fark etti. Atın durumundan şüphelenen Tezel, yılkı atının yanına gittiğinde ise tüm ayaklarından ağaca iple bağlandığını görerek durumu Spil Dağı Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede alana gelen ekipler uzun uğraşlar sonucu ayaklarından ağaca iple bağlanan gebe yılkı atını iplerinden kurtardı. İplerinden kurtulan gebe yılkı atı koşarak sürüsüne gitti. Gebe yılkı atının sürüyle buluşma anı ise duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

DİKKATİ HAYAT KURTARDI

Sabah işe geldiğinde Spil'den inen yılkı sürüsünün içinden birinin hareketsiz kaldığını gören Türk Kızılayı Manisa Şubesi İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Özlem Baran Tezel, "Kızılay'da mesaime başladıktan sonra buradaki atların aşağıya indiğini gördüm ama bu atın sabit durduğunu fark ettim. Gelip kontrol etmek istedim. Baktım hamile ve iki ayağından birden ağaca sıkıca bağlanmış. Hemen yetkilere haber verdik. Milli Park çalışanlarının ellerine sağlık. Teşekkür ederiz. Atımızı kurtardılar. Allah razı olsun." dedi.

Sosyal faaliyetler ve afet durumları gibi durumlarda insanlara yardımcı olduklarını hatırlatan Türk Kızılayı Manisa Şubesi Genel Hizmet Yöneticisi İbrahim Zavlak ise, "Bugün de bir yılkı atının Manisa'nın simgesi olan bir yılkı atının kurtarılmasına vesile olduk. Kurtarılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Atların kavuşmasını izledik. Gözyaşlarımızı tutamadık. Herkese çok teşekkürler." diye konuştu.

(Sadık Cangel - Turgay Duyar/İHA)