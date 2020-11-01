Depremde hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Depremde hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı

01.11.2020 17:40

Depremde hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı Arda Baran Demir'in 2017 yılında girdiği TEOG sınavının ikinci aşamasında 120 sorudan 119'unu doğru cevapladığı ve başarılı bir öğrenci olduğu öğrenildi İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren...

Depremde hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı

Arda Baran Demir'in 2017 yılında girdiği TEOG sınavının ikinci aşamasında 120 sorudan 119'unu doğru cevapladığı ve başarılı bir öğrenci olduğu öğrenildi

TUNCELİ - İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren 17 yaşındaki Arda Baran Demir, memleketi Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Önceki gün İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi'ndeki Barış Apartmanı'nın enkazının altından 17 yaşındaki Arda Baran Demir'in cansız bedeni çıkartıldı. Anne ve babası işte, kız kardeşi ise okulda olduğu için evde depreme yalnız yakalanan ve hayatını kaybeden Demir'in cenazesi, memleketi Çemişgezek ilçesine bağlı Payamdüzü köyüne getirildi. Kılınan cenaze namazına Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Şenyiğit, İlçe Emniyet Amiri Suat Üşümez, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve ailesi katıldı. Cenazede güçlükle ayakta durabilen Arda Baran'ın babası Aydın Demir ve annesi Ferayi Demir'i yakınları teselli etmeye çalıştı. Kılınan namazın ardından Demir, gözyaşları arasında defnedildi.

Lise 4'üncü sınıf öğrencisi olan Demir'in 2017 yılında girdiği TEOG sınavının ikinci aşamasında 120 sorudan 119'unu doğru cevapladığı ve başarılı bir öğrenci olduğu öğrenildi.

Depremde hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı
Depremde hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı
Depremde hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı
Depremde hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı
Depremde hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı
Depremde hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı
Depremde hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı
Depremde hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı
Depremde hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı
Depremde hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı
Depremde hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı
Depremde hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı

Çemişgezek, Bayraklı, Tunceli, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Depremde hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışmasına, yanındaki binanın çökme tehlikesi nedeniyle ara verildi Başakşehir deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etti Tsunami sonucu boğularak ölen Fatma Nine son yolculuğuna uğurlandı Tek kelimeyle rezalet! Depremden sonra İzmir'e hırsızlık amacıyla gelen 9 şüpheli yakalandı Silahlı saldırgan, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı aileye kurşun yağdırdı TEOG Türkiye birincisinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok Bakan Koca, koronaya yakalanan Soylu'nun son durumunu paylaştı: Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna uygun olmasa da bir süre dinlenecek
Koronavirüsü yenen Juventus'lu Ronaldo, Spezia maçında gol attı Koronavirüsü yenen Juventus'lu Ronaldo, Spezia maçında gol attı         
18:32
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Yıldız futbolcu haftalar sonra kadroya döndü Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Yıldız futbolcu haftalar sonra kadroya döndü         
17:59
Vicdansızlığın böylesi! Depremzedeler için dağıtılan erzak yardımlarını alıp sattı Vicdansızlığın böylesi! Depremzedeler için dağıtılan erzak yardımlarını alıp sattı         
17:51
Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 62'ye yükseldi Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 62'ye yükseldi         
17:14
Son Dakika: Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'ın içinde bulunduğu askeri konvoy vuruldu Son Dakika: Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'ın içinde bulunduğu askeri konvoy vuruldu         
16:54
Son Dakika: Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın 'kalbi' Şuşa'yı güneyden kuşattı Son Dakika: Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın 'kalbi' Şuşa'yı güneyden kuşattı         
16:24
Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada         
15:24
İzmir depremi sonrası korkunç iddia! Yıkılan iki binaya da çürük raporu verilmiş İzmir depremi sonrası korkunç iddia! Yıkılan iki binaya da çürük raporu verilmiş         
15:03
Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi         
14:18
Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı         
14:11
Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi         
12:41
Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor         
11:59
Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş         
11:53
Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı         
11:10
Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar         
07:47
Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu         
22:56
2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay 2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay         
14:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2020 18:42:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremde hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei