Depremde hayatını kaybeden anne ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde hayatını kaybeden anne ile oğlu toprağa verildi.

Depremin şiddetli hissedildiği Doğanyol ilçe merkezi Çolak Mahallesi'nde iki katkı kerpiç evin yıkılması sonucu anne Gazel (32) ve oğlu Yusuf Ali Say (5) hayatını kaybetti.

Enkazdan çıkarılan anne ile oğlunun ölümü, mahalle sakinlerini ve ilçe halkını yasa boğdu.

İlçedeki gasilhaneden alınan anne ile oğlunun cenazesi Çolak Camisine getirildi.

Katafalka konulan cenazeler, burada kılınan namazın ardından bir süre omuzlarda taşınarak araca kondu.

Törene baba Nadir Say ile yakınlarının yanı sıra AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Ahmet Çakır, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Anne ile oğlunun cenazesi daha sonra ilçe mezarlığında yan yana toprağa verildi.

"Allah'tan gelmiş, buna şükür"

Metanetini koruyan baba Nadir Say, yaptığı açıklamada, dün akşam bir işi dolayısıyla başka bir mahallede bulunduğu sırada depremin meydana geldiğini söyledi.

Daha sonra hemen cep telefonuyla eşini aradığını ancak ulaşamadığını anlatan Nadir Say, "Eve geldiğimde arkadaşlar, komşular sağ olsunlar eşim ve oğlumu çıkarmışlar. Hastaneye kaldırılmış ancak kurtaramamışlar. Allah'tan gelmiş, buna şükür. Oğlum henüz 5,5 yaşındaydı. Başka çocuğum yoktu." dedi.

Çiftçilik yaparak geçimini sağladığını belirten baba Say, kimsesinin kalmadığını ifade etti.

"Çok şiddetliydi, çok korktuk"

Depremzede Ramazan Doğan ise evde otururken depremi yaşadığını anlatarak, "Bir gürültü sesle sallanmaya başladık. Yaşım 54, daha önce de deprem yaşadım ancak hiçbirisi bu kadar uzun sürmemişti. Çok şiddetliydi, çok korktuk. Herkes korktu. Burada yaşayan insanların evleri başına çöktü." dedi.

Doğan, anne ve oğlunun evden çıkarılışını gördüğünü dile getirerek, "Yazık oldu. Bizim burada evler bitişik ve toprak evler. Yıkılan evde arkadan duvar ve kendi duvarları anne ile oğlunun üzerine çökmüş. Yapacak bir şey yok. Allah rahmet eylesin." şeklinde konuştu.