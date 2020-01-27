Depremde hayatını kaybeden anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde hayatını kaybeden anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Depremde hayatını kaybeden anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden anne Tansel (40) ile oğlu Ömer Elidar'ın (12) cenazesi toprağa verildi.

Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden anne Tansel (40) ile oğlu Ömer Elidar'ın (12) cenazesi toprağa verildi.

Elazığ merkez Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenazesi Maden ilçesine bağlı Kızıltepe köyüne getirildi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Maden Kaymakamı Refik Özsoy'un da katıldığı cenaze namazının ardından Tansel ile oğlu Ömer Elidar'ın cenazesi köy mezarlığında defnedildi.

Vali Güzeloğlu, gözyaşlarına hakim olamayan baba Turgut Elidar'a başsağlığı dileyerek, teselli etti.

Depremde hayatını kaybeden anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Kızıltepe, Elazığ, Maden, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:18 Kaynak: AA
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