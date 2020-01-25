Depremde hayatını kaybeden anne ve oğulun cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kıldırdı - Son Dakika

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Depremde hayatını kaybeden anne ve oğulun cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kıldırdı
6 saat önce
Depremde hayatını kaybeden anne ve oğulun cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kıldırdı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:39 Kaynak: AA
Depremde hayatını kaybeden anne ve oğulun cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kıldırdı.
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