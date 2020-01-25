Depremde hayatını kaybeden anne ve oğulun cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kıldırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde hayatını kaybeden anne ve oğulun cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kıldırdı - Son Dakika

Depremde hayatını kaybeden anne ve oğulun cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kıldırdı

6 saat önce

Depremde hayatını kaybeden anne ve oğulun cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kıldırdı.

Depremde hayatını kaybeden anne ve oğulun cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kıldırdı.

Depremde hayatını kaybeden anne ve oğulun cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:39 Kaynak: AA
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