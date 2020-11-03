Depremde hayatını kaybeden babaanne ve 4 torunu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Depremde hayatını kaybeden babaanne ve 4 torunu son yolculuğuna uğurlandı

Çorum'daki cenazede gözyaşları sel oldu

Cenaze törenine Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz da katıldı

ÇORUM - İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz altında kalarak hayatını kaybeden babaanne ve 4 torunu memleketleri Çorum'da son yolculuklarına uğurlandı.

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 şiddetindeki depremde, Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı yıkıldı. Enkaz altında bulunduğu öğrenilen babaanne Arife Yücel ve 4 torunu için arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Nilay - Deniz Yücel çiftinin çocukları Lena ve Vera ile Emine Toklu Yücel - Hüseyin Yücel çiftinin çocukları Feda ve Diren ile evde kendilerine bakan babaanneleri Arife Yücel'in cansız bedenlerine dün ulaşılmıştı. Babaanne ve 4 torununun cenazeleri gece saatlerde uçakla Ankara'ya ordan karayoluyla Çorum'a getirildi.

Yücel ailesi için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda tören düzenlendi. Cenaze gözyaşları sel olurken, depremde çocuklarını kaybeden Nilay-Deniz Yücel ile Emine Toklu Yücel - Hüseyin Yücel ayakta güçlükle durabildi. Çocuklarının tabutuna sarılan acılı aileler gözyaşlarına hakim olamadı.

Bakan Yardımcısı Yılmaz da cenazeye katıldı

Yücel ailesinin cenaze törenine Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz'ın yanı sıra CHP milletvekilleri Hasan Baltacı, Mustafa Tuncer, Kemal Zeybek, Kadim Durmaz, İl Jandarma Komutanı Alb. İlhan Uzunoğlu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Törenin ardından acılı ailelerle görüşen Bakan Yardımcısı Yılmaz, Yücel ailesine başsağlığı dileyerek sorumlular hakkında gerekenin yapılacağını açıkladı.

Babaanne ve torunlarının naaşları Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda düzenlenen törenin ardından merkeze bağlı Kuşsaray köyünde toprağa verildi.