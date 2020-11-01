Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi - Son Dakika

Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi

01.11.2020 17:27
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi, System.String[]

İZMİR'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif İnan, gözyaşları ile toprağa verildi.

İZMİR'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif İnan, gözyaşları ile toprağa verildi.

İzmir'de meydana gelen depremin ateşi, Bursa'nın Orhangazi ilçesine de düştü. Aslen Orhangazili olan ve bir süredir İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Hasan- Bahriye İnan çiftinin, 10 yaşındaki kızları Elif İnan, Bayraklı'daki evlerinde tek başına olduğu esnada depreme yakalandı. Küçük Elif yıkılan binanın enkazı altında kalarak hayatını kaybetti.

22 SAAT SONRA ULAŞILDIDepremin meydana geldiği sırada işte olan anne ve baba sarsıntının hemen ardından geldikleri evlerinin yıkıldığını görünce büyük şok yaşadı. Talihsiz Elif'in cansız bedenine, yaklaşık 22 saat sonra ulaşıldı. Elif İnan'ın, 14 yaşındaki ablası Aylin İnan ile birlikte okuldan eve geldikleri, Aylin'in evin önünde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynarken, Elif İnan'ın tek başına eve çıktığı öğrenildi.YÜZLERCE KİŞİ UĞURLADIElif İnan'ın cenazesi, gece saatlerinde Orhangazi ilçesine getirildi. Çeltikçi Mahallesi'nde bulunan köy meydanındaki cenaze töreninde anne Bahriye İnan, baba Hasan İnan ve depremden kıl payı kurtulan ablası Aylin İnan gözyaşlarına boğuldu. Orhangazi Müftüsü Yusuf Tuna'nın kıldırdığı cenaze törenine, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Milletvekili Zafer Işık, Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, bürokratlar, siyasiler ve binlerce vatandaş katıldı. Elif İnan, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, mahalle mezarlığında toprağa verildi.AİLESİ BÜYÜK ACI YAŞADICenazede güçlükle ayakta durabilen anne Bahriye İnan, gözyaşları içerisinde kızını kurtaramadıklarını söyleyerek büyük üzüntü yaşadı.Baba Hasan İnan ise, oturdukları binanın deprem sağlamlığı için defalarca başvuru yapmasına rağmen bir şey yapılmadığını dile getirerek, "Özellikle tüm kurumlara, belediyelere sesleniyorum. Tüm inşaatları, binaları kontrol etsinler. Etütten geçirsinler. Bu canlar kolay kazanılmıyor. Aslanlar gibi zeki çocuklardı hepsi. Süper beyinler gitti. Bu insanlar kolay yetişmiyor. Bunları tekrar tekrar söyledim. Bu eve etüt yapalım. Ama yapılmadı. Kontroller yapılmadı" dedi.

Baba İnan, "Benim kızım, beyaz atına bindi gitti. İnsanlar ölmesin" diye konuştu.


Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi

Orhangazi, Bursa, İzmir, Anne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tek kelimeyle rezalet! Depremden sonra İzmir'e hırsızlık amacıyla gelen 9 şüpheli yakalandı Son Dakika: Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'ın içinde bulunduğu askeri konvoy vuruldu Son Dakika: Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın 'kalbi' Şuşa'yı güneyden kuşattı TEOG Türkiye birincisinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi Enkaz altında kalmaktan son anda kurtulan anne: Bebeğimin yanımda olmaması bir şans
Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 62'ye yükseldi Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 62'ye yükseldi         
17:14
Manchester United maçı öncesi Başakşehir'de Crivelli sakatlandı Manchester United maçı öncesi Başakşehir'de Crivelli sakatlandı         
17:04
Milan deplasmanda Udinese'yi 2-1 mağlup etti Milan deplasmanda Udinese'yi 2-1 mağlup etti         
16:41
Azerbaycan, Zengilan'da Ermenilere ait çok sayıda silahı ele geçirdi Azerbaycan, Zengilan'da Ermenilere ait çok sayıda silahı ele geçirdi         
16:09
Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada         
15:24
İzmir depremi sonrası korkunç iddia! Yıkılan iki binaya da çürük raporu verilmiş İzmir depremi sonrası korkunç iddia! Yıkılan iki binaya da çürük raporu verilmiş         
15:03
Bakan Koca, koronaya yakalanan Soylu'nun son durumunu paylaştı: Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna uygun olmasa da bir süre dinlenecek Bakan Koca, koronaya yakalanan Soylu'nun son durumunu paylaştı: Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna uygun olmasa da bir süre dinlenecek         
14:32
Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı         
14:11
Koronavirüs nedeniyle ayrıldığı evinin depremde yıkıldığını gördü, komşuları için gözyaşı döktü Koronavirüs nedeniyle ayrıldığı evinin depremde yıkıldığını gördü, komşuları için gözyaşı döktü         
13:13
Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi         
12:41
Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor         
11:59
Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş         
11:53
Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı         
11:10
Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti         
08:12
Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar         
07:47
Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu         
22:56
2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay 2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay         
14:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2020 17:48:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei