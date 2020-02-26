Depremde hayatını kaybeden Emirhan'ın acı öyküsü - Son Dakika

Türkiye'nin İran sınırında meydana gelen deprem nedeniyle Van'ın Başkale ilçesine bağlı Gelenler Mahallesi'ndeki amcasının evinde felakete yakalanarak bugün hayatını kaybeden Emirhan Acar'ın baba evinde ise sadece çatlaklar oluştu.



İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Başkale ilçesinin Özpınar, Güvendik, Kaşkol, Gelenler ve Böğrüpek mahalleleri büyük hasar gördü. Depremin ilk gününde 9 kişi hayatını kaybederken, bugün de yaralı Emirhan Acar'ın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 10'a yükseldi. Yaklaşık 100 haneli köyde ayakta birkaç ev kalırken, diğerleri ise ahırlarla birlikte yıkıldı. Deprem günü amcasının evine kahvaltıya giden Emirhan burada felakete yakalandı. Çevredekilerin de yardımıyla amcasının ailesiyle enkazdan çıkarılan Emirhan, ambulansla kaldırıldığı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde tedavi altına alındı. Günlerdir devam eden tedaviye rağmen Emirhan Acar bugün hayata gözlerini yumdu.



İHA muhabirine konuşan Fuat Acar isimli depremzede, Emirhan'ın yaşadığı evin yıkılmadığını belirtti. Ancak sabahın erken saatlerinde amcasının evine giden Emirhan'ın enkazın altında kalarak yaralı kurtulduğunu ifade eden Acar, Emirhan'ın bugün hastanede yaşamını yitirdiğini ve bu durumun çok acı olduğunu söyledi.



Emirhan'ın komşularından Enver Işık ise depremde çok zor anlar yaşadıklarını belirterek, "Emirhan amcasının evinde olduğu sırada bir deprem meydana geldi. Bu sırada Emirhan enkazın altında kaldı. Daha sonra hastaneye kaldırılan Emirhan, bugün vefat etti" dedi.



3 çocuklu Acar ailesinin en büyük evladı olan Emirhan, İran sınırındaki mahallede defnedilecek. - VAN