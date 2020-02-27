Depremde hayatını kaybeden Emirhan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde hayatını kaybeden Emirhan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Depremde hayatını kaybeden Emirhan son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Gelenler Mahallesi'ndeki amcasının evinde depreme yakalanarak yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Emirhan Acar, son yolculuğuna uğurlandı.

Depremde hayatını kaybeden Emirhan son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Gelenler Mahallesi'ndeki amcasının evinde depreme yakalanarak yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Emirhan Acar, son yolculuğuna uğurlandı.

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Başkale ilçesinin Özpınar, Güvendik, Kaşkol, Gelenler ve Böğrüpek mahalleleri büyük hasar gördü. Depremin ilk gününde 9 kişi hayatını kaybederken, ağır yaralı Emirhan Acar'ın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 10'a yükseldi. Yaklaşık 100 haneli köyde ayakta birkaç ev kalırken, diğerleri ise ahırlarla birlikte yıkıldı. Deprem günü amcasının evine kahvaltıya giden Emirhan, burada felakete yakalandı. Çevredekilerin de yardımıyla amcasının ailesiyle enkazdan çıkarılan Emirhan, ambulansla kaldırıldığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Günlerdir devam eden tedaviye rağmen Emirhan Acar dün hayata gözlerini yumdu. İpekyolu ilçesine bağlı Yeni Sebze Hali Caminde kılınan cenaze namazının ardından Emirhan Acar'ın naaşı, defnedilmek üzere Gelenler Mahallesi'ne uğurlandı.

İHA muhabirine konuşan Emirhan Acar'ın kuzeni Rıfat Uygar, "Biz cenazeyi alıp köyde defnedeceğiz. Definden sonra inşallah bir taziye durumumuz olacak. Allah'tan gelen bir şeydir. Buna da şükür" dedi.

(Atilla İdiz/İHA)

Başkale, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:50 Kaynak: İHA
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