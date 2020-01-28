Depremde hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Depremde hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen depremde yaşamını yitiren 75 yaşındaki Türkan Kaplan için cenaze töreni düzenlendi.

Depremde hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen depremde yaşamını yitiren 75 yaşındaki Türkan Kaplan için cenaze töreni düzenlendi.

Sürsürü Mahallesi'ndeki binanın enkazında yaşamını yitiren Kaplan için Yeşil Cami'de düzenlenen cenaze törenine, Kaplan'ın ailesi ve yakınları ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile futbolcular Hasan Ali Kaldırım, Selçuk İnan, Uğurcan Çakır ve Umut Nayir katıldı.

Cenaze namazının ardından Kaplan'ın tabutu, bakanlar ve prokotol üyeleri tarafından cenaze aracına taşındı.

Kaplan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Maden ilçesine uğurlandı.

Öte yandan, deprem sırasında Kaplan'ın yakınlarının da evde bulunduğu, yıkılan binadan aile bireylerin çıktığı ancak Kaplan'ın enkaz altında kaldığı öğrenildi.

fahrettin koca, Süleyman Soylu, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:52 Kaynak: AA
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