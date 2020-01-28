Depremde hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Öte yandan, deprem sırasında Kaplan'ın yakınlarının da evde bulunduğu, yıkılan binadan aile bireylerin çıktığı ancak Kaplan'ın enkaz altında kaldığı öğrenildi.

Kaplan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Maden ilçesine uğurlandı.

Cenaze namazının ardından Kaplan'ın tabutu, bakanlar ve prokotol üyeleri tarafından cenaze aracına taşındı.

Elazığ 'da meydana gelen depremde yaşamını yitiren 75 yaşındaki Türkan Kaplan için cenaze töreni düzenlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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