Depremde hayatını kaybeden kadın toprağa verildi - Son Dakika

Törene, Maden Kaymakamı Refik Özsoy, Diyarbakır Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya, Maden Belediye Başkanı Orhan Yavuz ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftüsü Vedat Tekin tarafından okunan duanın ardından Kaplan'ın cenazesi, köy mezarlığında eşi Faik Kaplan'ın yanına defnedildi.

Depremde Elazığ'ın merkez Sürsürü Mahallesi'ndeki binanın enkazı altında kalan ve yaşamını yitiren Kaplan'ın cenazesi Yeşil Cami'de düzenlenen cenaze töreninin ardından Maden ilçesine bağlı Işıktepe köyüne getirildi.

Elazığ 'da meydana gelen depremde yaşamını yitiren 75 yaşındaki Türkan Kaplan, defnedildi.

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