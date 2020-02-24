Depremde hayatını kaybeden Muhammed'in masasına çiçekler bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde hayatını kaybeden Muhammed'in masasına çiçekler bırakıldı - Son Dakika

Depremde hayatını kaybeden Muhammed'in masasına çiçekler bırakıldı

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden 9 yaşındaki Muhammed Salih Civelek'in sınıfında ders hüzünlü başladı.

Depremde hayatını kaybeden Muhammed'in masasına çiçekler bırakıldı, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden 9 yaşındaki Muhammed Salih Civelek'in sınıfında ders hüzünlü başladı.


24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik deprem nedeniyle Elazığ'da eğitim öğretimin yarı yıl tatili 3 hafta uzatılmak zorunda kalmasının ardından bugün öğrenciler ders başı yaptı. Ders zilinin çalmasıyla birlikte depremden dolayı hayatını kaybeden öğrencilerin okullarında da hüzün yaşandı. Eğitim öğretim yılının ikinci yarıyıl açılış programı da depremde hayatını kaybeden Muhammet Salih Civelek'in okuduğu Vali Lütfullah Bilgin İlkokulunda yapıldı. Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk'ün de katıldığı program sonrasında Civelek'in 3 C sınıfındaki masasına fotoğrafı ve çiçek bırakıldı. Hüzünlü başlayan derste Civelek'in arkadaşlarının üzüntüsü yüzlerine yansıdı.


Her çocuğun bir çiçek olduğunu ifade eden Sınıf Öğretmeni Ahmet Çelik, "Her çiçeğin yapısı farklıdır. Salih daha ilk günden itibaren bu farkındalığı sınıfımızda oluşturdu. Arkadaşları Salih ile oturmak için gelip benden sürekli istekte bulunuyordu. Salih her açıdan örnek olabilecek bir öğrencimizdi. Allah böyle acıları ülkemize yaşatmasın. Şehit oldu Allah ailesine ve sınıfımıza sabır versin" dedi.


Bugün okulların açıldığını dile getiren öğrencilerden Nahit Aran Ayaz, "Salih'in sırasında arkadaşım İbrahim var. Onun yanında oturuyordu. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.


Arkadaşını çok sevdiğini ve sürekli onun gibi çalışkan olmak istediğini belirten Yusuf Eymen Yılmaz ise, "Allah rahmet eylesin. Yapacak bir şey yok nerede olduğunu bilmiyoruz ama inşallah cennettedir. Salih'in masasına karanfil bıraktık. Onu çok sevdiğimiz belli olsun diye karanfil bıraktık" diye konuştu.


24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Halaylı Sokak'ta bulunan Dilek apartmanı çökmüş, Civelek ailesinden anne Ayşe (46) ile oğlu Muhammet Salih (9) hayatını kaybetmişti. - ELAZIĞ

Muhammed Salih, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:24 Kaynak: İHA
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