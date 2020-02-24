Depremde hayatını kaybeden Ömer Asaf'ın sınıf arkadaşları gözyaşını tutamadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde hayatını kaybeden Ömer Asaf'ın sınıf arkadaşları gözyaşını tutamadı - Son Dakika

Depremde hayatını kaybeden Ömer Asaf'ın sınıf arkadaşları gözyaşını tutamadı

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Ömer Asaf Elidar'ın sınıf arkadaşları; ilk dersi ona ayırdı, gözyaşlarını tutamadılar.

Depremde hayatını kaybeden Ömer Asaf'ın sınıf arkadaşları gözyaşını tutamadı, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Ömer Asaf Elidar'ın sınıf arkadaşları; ilk dersi ona ayırdı, gözyaşlarını tutamadılar.


24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Sürsürü Mahallesinde yıkılan Dilek Sitesinde anne Tansel Elidar (40) ve oğlu Ömer Asaf Elidar, (11) hayatını kaybetmişti. Elazığ'da okullarda ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte Ömer Asaf Elidar'ın eğitim gördüğü Aziz Gül Ortaokulunda da eğitime başlandı. Öğretmenleri ve arkadaşları 5 -E sınıfında Ömer Asaf Elidar'ın boş kalan sırasına çiçek ve fotoğrafını yerleştirip, tahtaya ise 'Seni Hiç Unutmayacağız' ve 'Seni Kalbimizde yaşatacağız' yazıları yazdı. Hüznün hakim olduğu ilk ders saatinde sınıf arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.


Elazığ'da büyük bir deprem olduğunu ve sınıflarından bir arkadaşının hayatını kaybettiğini belirten Yaren Bayrak,"Biz gerçekten çok üzgünüz. Arkadaşımız keşke ölmeseydi de yanımızda olsaydı. Sanki sınıfımızda çok büyük bir kayıp var. Biz nasıl ders işleyeceğiz onu bile bilmiyoruz. Ömer ile teneffüslerde oyun oynayıp iyi vakit geçirirdik" dedi.


Ömer ile oyun oynadıklarını ve güzel zaman geçirdiklerini anımsatan sınıf arkadaşı Ahmet Efe Akgül ise "Kendimizi hüzünlü hissediyoruz. Sanki sınıfımızın bir parçası eksikmiş gibi içimizde durgun bir sevinç hissediyoruz. Ömer Asaf çok sevinçli, neşe dolu ve sürekli hareket eden enerjik bir insandı" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:16 Kaynak: İHA
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