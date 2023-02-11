Depremde hayatını kaybeden şahsı soyan zanlı Adana'da yakalandı - Son Dakika
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Depremde hayatını kaybeden şahsı soyan zanlı Adana'da yakalandı

11.02.2023 09:19

Depremde hayatını kaybeden şahsı soyan zanlı Adana'da yakalandı Adana polisi Hatay'da depremde hayatını kaybeden bir kişinin 3 ayrı kredi kartını çalıp bin lira harcadığı öne sürülen zanlıyı takside yakaladı Adana polisi Hatay'da depremde hayatını kaybeden bir kişinin 3 ayrı kredi kartını çalıp...

Depremde hayatını kaybeden şahsı soyan zanlı Adana'da yakalandı

Adana polisi Hatay'da depremde hayatını kaybeden bir kişinin 3 ayrı kredi kartını çalıp bin lira harcadığı öne sürülen zanlıyı takside yakaladı

ADANA - Adana polisi Hatay'da depremde hayatını kaybeden bir kişinin 3 ayrı kredi kartını çalıp bin lira harcadığı öne sürülen zanlıyı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre olay Çukurova ilçesinde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri deprem sonrası apartmanların terk edilmesiyle yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı tedbir aldı. Polis taksi içerisindeki bir şahıstan şüphelenip durdurdu. Şahsın GBT sorgusunu yaptığı sırada çelişkili ifadeler vermesi üzerine yaptığı aramada Hatay ilinde ikamet eden E.S.'ye ait 3 kredi kartı olduğunu ve kartlardan bin liralık alışveriş yapıldığını tespit etti. Polis yaptığı incelemede E.S.'nin Hatay'da yaşanan depremde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis bunun üzerine Mustafa B. zanlıyı gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlı ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı.

Kaynak: İHA
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Hatay, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Depremde hayatını kaybeden şahsı soyan zanlı Adana'da yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Depremde hayatını kaybeden şahsı soyan zanlı Adana'da yakalandı - Son Dakika
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