Depremde hayatını kaybeden Sevim Canbaz ve Sena Karaman'ın cenazesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde hayatını kaybeden Sevim Canbaz ve Sena Karaman'ın cenazesi - Son Dakika

Depremde hayatını kaybeden Sevim Canbaz ve Sena Karaman'ın cenazesi

6 saat önce

Bakanların cenaze namazına katılması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cenaze namazını kıldırması Cenazelerin götürülmesi ELAZIĞ - Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerden Sevim Canbaz ve Sena Karaman, Elazığ Sürsürü Mahallesi Mevlana Camiinde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Bakanların cenaze namazına katılması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cenaze namazını kıldırması

Cenazelerin götürülmesi ELAZIĞ - Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerden Sevim Canbaz ve Sena Karaman, Elazığ Sürsürü Mahallesi Mevlana Camiinde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Depremde hayatını kaybeden Sevim Canbaz ve Sena Karaman'ın cenazesi

Ali Erbaş, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:50 Kaynak: AA
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Son Dakika

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