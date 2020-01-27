Depremde hayatını kaybeden Sevim Canbaz ve Sena Karaman'ın cenazesi - Son Dakika

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Depremde hayatını kaybeden Sevim Canbaz ve Sena Karaman'ın cenazesi
6 saat önce
Bakanların cenaze namazına katılması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cenaze namazını kıldırması Cenazelerin götürülmesi ELAZIĞ - Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerden Sevim Canbaz ve Sena Karaman, Elazığ Sürsürü Mahallesi Mevlana Camiinde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:50 Kaynak: AA
Bakanların cenaze namazına katılması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cenaze namazını kıldırması
Cenazelerin götürülmesi ELAZIĞ - Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerden Sevim Canbaz ve Sena Karaman, Elazığ Sürsürü Mahallesi Mevlana Camiinde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.
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