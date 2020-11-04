Depremde hayatını kaybeden yaşlı adam, Malatya'da toprağa verildi - Son Dakika

Depremde hayatını kaybeden yaşlı adam, Malatya'da toprağa verildi
04.11.2020 15:39
İZMİR'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, çöken binanın enkazında yaşamını yitiren Ali Fetin Ülger (71), memleketi Malatya'da gözyaşları arasında toprağa verildi.
İZMİR'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, çöken binanın enkazında yaşamını yitiren Ali Fetin Ülger (71), memleketi Malatya'da gözyaşları arasında toprağa verildi.
Seferihisar açıklarında 30 Ekim günü meydana gelen depremde, Yılmaz Erbek Apartmanı'nın altında bulunan markette alışveriş yaparken yakalanan Eli Fetin Ülger, yaşamını yitirdi. Ekiplerin çalışmasıyla 4 gün sonra çıkarılan Ülger'in cenazesi, işlemlerinin ardından bugün yakınları tarafından memleketi Malatya'ya getirildi. Ülger, kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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