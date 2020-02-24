Depremde hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depremde hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi (2) - Son Dakika

Depremde hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi (2)

13 dakika önce

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremde Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar ve Güvendik mahallelerinde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 9 kişi için cenaze töreni düzenlendi.

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremde Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar ve Güvendik mahallelerinde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 9 kişi için cenaze töreni düzenlendi.

Başkale ilçesindeki Merkez Camisi'nde depremde yaşamını yitiren Ferhat Turca, Hüseyin, Aydın, Ekrem Tosun ile Reis Furat ve çocukları Hasret, Fatma, Muhammet ve Defne Furat için cenaze namazı kılındı.

Ardından yakınları tarafından araçlara taşınan cenazeler, defin işlemi için iki köydeki mezarlıklara götürüldü.

Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, acılı aileleri teskin etti.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekilleri İrfan Kartal, Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve çok sayıda vatandaş da törene katıldı.

Depremde hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi (2)

Başkale, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:03 Kaynak: AA
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